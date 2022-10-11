Руководитель района Карелии приглашает детей на бесплатные тренировки по самбо

Глава администрации Медвежьегорского района Карелии Максим Антипов будет лично проводить бесплатные занятия по самбо для детей в новом ФОКе.

На своей странице в соцсети Максим Антипов написал, что будет вести тренировки по сабо для детей.

«Начиная с 1 ноября буду лично проводить бесплатные занятия по самбо для детей от 10-13 лет. Занятия будут проводиться два раза в неделю: вторник, четверг, с 20.00 по 21.00 в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) по адресу: Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 20Б, — написал Максим Антипов. - Записаться на тренировку можно у администратора ФОК или по телефону 8 (814-34) 6-00-29».

По словам Максима Антипова, он решил проводить тренировки, потому что хочет поддержать начинающих спортсменов и поделится опытом, как Заслуженный мастер спорта России, 3-кратный чемпион России, победитель Кубка России, бронзовый призёр Кубка мира, 2-кратный вице-чемпион мира, чемпион мира и чемпион мира среди студентов, чемпион Финляндии по дзюдо, бронзовый призёр России по дзюдо, мастер спорта по дзюдо.