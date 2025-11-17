Руководитель Рособрнадзора призвал родителей не пугать детей работой дворником

Руководитель Рособрнадзора привзал родетелей поддерживать детей во вемя подготовки к экзаменам.

Фраза о перспективах работы дворником из-за неудачной учебы в школе не мотивирует детей. Об этом в понедельник, 17 ноября, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время Всероссийской встречи с родителями. Трансляция проходила в группе ведомства во «ВКонтакте», пишет «Фонтанка».



По словам Анзора Музаева, ЕГЭ является волнительным моментом для учащихся и их родителей, для подготовки к нему необходимо создать комфортные условия, в том числе правильно мотивировать.



— Это не мотивация, когда родитель говорит: я знаю, ты провалишь, будешь работать дворником. Это абсолютно не мотивация. Это часто приводит к ненужным трагедиям в семьях. Попросил бы родителей этой фразой абсолютно не пользоваться., — сказал глава ведомства.

Музаев также порекомендовал поддерживать детей и показывать им, что любой результат экзамена будет принят нормально.

Ранее были названы предварительные сроки проведения ЕГЭ в 2026 году.