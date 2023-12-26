Руководитель студии этнокультурного центра в Эссойле получил звание заслуженного работника культуры Карелии

Указом главы республики Олегу Обносову присвоено почетное звание.

Руководитель студии муниципального учреждения «Этнокультурный центр «Киелен Кирью» поселка Эссойла Олег Николаевич Обносов был удостоен звания «Заслуженный работник культуры Республики Карелия». Об этом сообщили в паблике администрации Пряжинского района.



Как рассказали в группе, указом главы республики Олегу Николаевичу присвоено почетное звание за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства региона.



«Поздравляем Олега Николаевича, желаем успехов в дальнейшей работе!», — написали в сообществе.