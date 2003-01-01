Руководитель Центра народного творчества Карелии Андрей Редькин возглавил Прионежский район

Сегодня депутаты Прионежского района выбрали нового главу. Им стал директор Центра Народного творчества Андрей Редькин.

Выборы состоялись сегодня, 23 сентября. За Андрея Редькина проголосовали местные депутаты. Ранее его кандидатуру поддержал глава республики Артур Парфенчиков.

— В Совете депутатов у нас первоочередная задача — наполнение бюджета и формирование его. Как раз этому и будет посвящена работа до конца этого года. А цели на будущее — развитие туризма, привлечение инвестиций — собственно, все, что нужно на благо района, на благо жителей, — рассказал «Столице на Онего» Андрей Редькин.

Добавим, что Андрей Редькин родился 20 декабря 1989 года в городе Петрозаводске. Свою профессиональную деятельность начал с профорга строительного факультета ПетрГУ, затем в должности специалиста по молодежным проектам служил в Центре содействия занятости молодежи, пять лет был первым заместителем руководителя партии «Единая Россия», в 2018 году возглавил кинотеатр «Премьер», а спустя год стал руководителем Центра народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия. Как уточнил нашему изданию Андрей Редькин, он продолжит занимать этот пост. Должность главы района представительная и неоплачиваемая, уточнил он.

Андрей Редькин сменил на этом посту Вадима Сухарева, который ушел в отставку и сейчас работает учителем истории в школе в Мелиоративном.