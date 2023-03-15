Руководитель ЦИК «Единой России» Сидякин вместе с Шандаловичем проверили строительство школы в Медгоре

В рамках рабочей поездки в Карелию глава исполкома «Единой России» Александр Сидякин вместе с секретарем реготделения партии Элиссаном Шандаловичем, замглавы Карелии по внутренней политике Игорем Корсаковым побывали на стройплощадке новой школы в Медвежьегорске.

Как заверил руководитель проекта Евгений Скубилов, работы идут по графику, сдать здание в эксплуатацию планируется в конце года, после чего начнется процесс лицензирования. В новой школе будет большой актовый зал, библиотека, просторные классы, кабинеты, холлы и столовая со своим пищеблоком, а также пять спортивных залов.

Это один из ярких примеров, когда даже в небольших городах создаются самые современные условия для качественного образования и всестороннего развития каждого ребенка. Именно на это нацелен федеральный партийный проект «Новая школа», напомнил Александр Сидякин.

«Я родом из соседнего района (Сегежского — прим.ред.). И еще недавно сложно было представить, что такие школы будут строить в небольших городах, таких, как Медвежьегорск или Кемь. Это здорово, что такой проект родился, что нашу инициативу о строительстве новых школ поддержал президент», — сказал Александр Сидякин.

Сейчас в Карелии одновременно строят четыре новых школы: кроме Кеми и Медвежьегорска, в этом списке Суоярви и поселок Деревянка. Также республика участвует в программе капитального ремонта школ, инициированной «Единой Россией». В 2023 году программа капремонта охватывает 29 школьных зданий. В первоначальный список из 21 здания Минпросвещения РФ по итогам дополнительного отбора включило еще восемь. А в целом по стране к концу этого года приведут в порядок почти 3,5 тысячи зданий школ.

Руководитель ЦИК также обсудил, как организован партийный контроль над объектами образования, которые строят или ремонтируют в республике.

Как отметил Элиссан Шандалович, на всех этапах в контроле участвуют депутаты разных уровней и родительская общественность. Вместе со специалистами Минобразования и спорта, органами стройнадзора они отслеживают ход работ.

«Это то, чего мы добиваемся — каждый проект, инициированный партией, должен нами постоянно сопровождаться, от начала до логического завершения. В этом смысл и задача наших партийных десантов, когда мы приезжаем, изучаем на месте, как реализуется тот или иной проект», — подчеркнул Александр Сидякин.

Что касается Медвежьегорска, то руководитель Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" считает, что уже сейчас, на этапе строительства, с родителями надо обсуждать, какой будет новая школа не только внешне. Речь идет и о дополнительных возможностях для творческого и физического развития детей. В том числе надо подумать, какие виды спорта развивать. Александр Сидякин предложил один из пяти спортивных залов отдать под единоборства. В рамках федерального проекта «Za самбо» партии «Единая Россия» для школы купят оборудование и спортивный инвентарь.

Секретарь реготделения «Единой России», председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович в свою очередь подчеркнул, что в новой школе будут не только светлые и просторные классы и кабинеты, но и новое оборудование, новые технологии. Такие современные условия помогут в том числе привлекать молодых педагогов.

«На территории возле школы будут обустроены спортивные площадки и с тренажерами, и для игровых видов спорта. С жителями мы уже обсуждали, что эту спортивную инфраструктуру нужно будет сделать доступной для горожан — конечно, с соблюдением всех норм и правил безопасности детей. Кроме того, здесь будет едва ли не самый большой в Медвежьегорске актовый зал. Новая школа, убежден, должна стать одним из центров культурной и спортивной жизни города», — сказал Элиссан Шандалович.

Парламентарий также пригласил Александра Сидякина на открытие школы в сентябре 2024 года.