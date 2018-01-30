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Новости. Общество
14:32, 30 Января 2018

Руководитель УФНС по Карелии может оставить свой пост

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По имеющейся информации, Москва не планирует продлевать заканчивающийся уже в феврале очередной контракт с Вячеславом Масалкиным.

Как стало известно "Вестям Карелии", в республике ожидается очередная серьезная кадровая перемена. По информации издания, в этот раз тучи сгустились над руководителем Управления федеральной налоговой службы по РК Вячеславом Масалкиным.

Он возглавил налоговое ведомство в январе 2012 года, сменив на этом посту назначенца из Республики Коми Александра Гнедых. Кто заменит Масалкина, пока неизвестно.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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