Руководитель УФНС по Карелии может оставить свой пост

По имеющейся информации, Москва не планирует продлевать заканчивающийся уже в феврале очередной контракт с Вячеславом Масалкиным.

Как стало известно "Вестям Карелии", в республике ожидается очередная серьезная кадровая перемена. По информации издания, в этот раз тучи сгустились над руководителем Управления федеральной налоговой службы по РК Вячеславом Масалкиным.

Он возглавил налоговое ведомство в январе 2012 года, сменив на этом посту назначенца из Республики Коми Александра Гнедых. Кто заменит Масалкина, пока неизвестно.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".