Руководитель Управления Роскомнадзора по Карелии проведет личный прием граждан

Глава Управления Роскомнадзора по Республике Карелия Роман Коснов встретится с жителями республики в приемной президента РФ.

По поручению президента России руководитель Управления Роскомнадзора по Республике Карелия Роман Коснов 15 марта будет проводить личный прием граждан. Встреча состоится по адресу: Петрозаводск, ул. Куйбышева, дом 5. Время приема - с 15.00 по 18.00.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с существующей санитарно-эпидемиологической обстановкой предварительная запись осуществляется по телефону: 8 (8142) 44-50-71 либо электронной почте: rsockanc10@rkn.gov.ru