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Руководители благотворительных фондов попросили Путина не распространять на них закон об иностранных агентах

Новости. Общество
13:12, 28 Октября 2021
фото: Соучредитель фонда «Подари жизнь» народная артистка России Чулпан Хаматова © Михаил Метцель / ТАСС, архив

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В числе подписавших обращение президенту — Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Ксения Раппопорт и Тимур Бекмабетов.

Руководители благотворительных фондов направили обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой не распространять действие закона об иностранных агентах на благотворительные организации. Как пишет портал «Такие дела», в числе тех, кто подписал обращение — учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, худрук МХТ имени Чехова и учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт, соучредитель «Подсолнуха» Тимур Бекмамбетов, основатель проекта «Помощь» и учредитель фонда «Я в помощь» Никита Кукушкин, учредитель фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава, председатель организации «Ночлежка» Григорий Свердлин, президент Русфонда Лев Амбиндер и другие.

В письме отмечается, что деятельность благотворительных организаций и так контролируется Минюстом и не может считаться политической. При этом нормы об инагентах сейчас не распространяются на религиозные организации, объединения работодателей, торгово-промышленные палаты, госкорпорации, госкомпании и созданные ими НКО, государственные и муниципальные учреждения, а также международные фонды.

О том, зачем государству понадобилась маркировка иностранных агентов, читайте в статье «Ловушка для «мудаков».

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Комментарии

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антинытик
2021-10-28 13:32:27
Чего боятся ? Значит не всё чисто .
Изя
2021-10-28 13:41:40
антинытик, ясно дело , кормятся , жить то на халяву красиво надо )))
Off
2021-10-28 13:36:53
антинытик, когда твоя личинка заболеет . Первый побежишь к ним .
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