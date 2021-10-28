Руководители благотворительных фондов попросили Путина не распространять на них закон об иностранных агентах

В числе подписавших обращение президенту — Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Ксения Раппопорт и Тимур Бекмабетов.

Руководители благотворительных фондов направили обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой не распространять действие закона об иностранных агентах на благотворительные организации. Как пишет портал «Такие дела», в числе тех, кто подписал обращение — учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, худрук МХТ имени Чехова и учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт, соучредитель «Подсолнуха» Тимур Бекмамбетов, основатель проекта «Помощь» и учредитель фонда «Я в помощь» Никита Кукушкин, учредитель фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава, председатель организации «Ночлежка» Григорий Свердлин, президент Русфонда Лев Амбиндер и другие.

В письме отмечается, что деятельность благотворительных организаций и так контролируется Минюстом и не может считаться политической. При этом нормы об инагентах сейчас не распространяются на религиозные организации, объединения работодателей, торгово-промышленные палаты, госкорпорации, госкомпании и созданные ими НКО, государственные и муниципальные учреждения, а также международные фонды.

О том, зачем государству понадобилась маркировка иностранных агентов, читайте в статье «Ловушка для «мудаков».