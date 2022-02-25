Руководители компаний-должников в Карелии выплатили более 7 миллионов рублей в 2021 году

В УФССП рассказали об уголовном преследовании должностных лиц, уклоняющихся от исполнения судебных решений.

На пресс-конференции, посвященной работе УФССП Карелии за 2021 год, была раскрыта особая сфера деятельности службы судебных приставов — применение мер уголовного воздействия в отношении должностных лиц, злостно уклоняющихся от исполнения судебных решений.

В прошедшем году было возбуждено 19 уголовных дел со штрафами на сумму более 8 миллионов 300 тысяч рублей. Всего руководители компаний-должников выплатили более 7 миллионов рублей. Как утверждают в УФССП, угроза уголовного наказания стимулирует руководителей к выполнению судебных решений.

Напомним, почти 4 миллиарда рублей в 2021 году взыскали с должников приставы Карелии. При этом более 75% всех исполнительных производств в республике в 2021 году было связано с выплатой алиментов.