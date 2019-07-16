Руководители оптовых фирм в Карелии негативно оценили свои дела

Карелиястат провел опрос руководителей 36 организаций оптовой торговли в республике и вывел общую оценку директорами экономического положения отрасли.

Во втором квартале 2019 года в обследовании конъюнктуры и деловой активности принимали участие руководители 36 организаций оптовой торговли, включая малые предприятия (без микропредприятий), сообщает Карелиястат в своем исследовании.

Негативную оценку экономической ситуации дали в 11,1% компаний, с управленцами которых поговорили сотрудники органа статистики.

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