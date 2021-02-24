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Руководители предприятий Карелии верят в стабильность

Новости. Общество
09:37, 25 Февраля 2021
фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Опрос руководителей предприятий Карелии показал, что большинство из них ожидает стабилизации объемов выпуска продукции до конца апреля.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом обследования конъюнктуры и деловой активности организаций республики.

В обрабатывающем секторе, к которому относится большая часть предприятий Карелии, 75% ожидает сохранения объемов выпуска продукции, а каждая четвертая компания прогнозирует рост производства.

Подробнее о результатах опроса читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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