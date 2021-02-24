Руководители предприятий Карелии верят в стабильность

Опрос руководителей предприятий Карелии показал, что большинство из них ожидает стабилизации объемов выпуска продукции до конца апреля.
Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом обследования конъюнктуры и деловой активности организаций республики.
В обрабатывающем секторе, к которому относится большая часть предприятий Карелии, 75% ожидает сохранения объемов выпуска продукции, а каждая четвертая компания прогнозирует рост производства.
Подробнее о результатах опроса читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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