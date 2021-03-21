Руководителя организации-должника в Карелии привлекли к уголовной ответственности и отправили на работу

В Беломорске руководитель организации, не выплатившей кредит более 2 млн рублей, привлечен к административной и уголовной ответственности, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Беломорскому району в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.

В ходе доследственной проверки установлено, что должник, имеющий кредиторскую задолженность перед банком в размере более 2,3 млн рублей, будучи предупрежденным об уголовной ответственности и имея доходы от подрядной деятельности, позволяющие производить частичную оплату долга, не осуществлял погашение кредиторской задолженности.

В ходе исполнения требований документов судебный пристав произвел арест принадлежащего должнику движимого имущества. Денежные средства от реализации арестованного имущества пойдут в счет погашения долга по исполнительным производствам.

Ранее, в связи с наличием у этого же должника неоплаченных административных штрафов, назначенных судом, судебным приставом-исполнителем в отношении должника составлен протокол по делу об административном правонарушении. За указанное правонарушение должнику назначено административное наказание, в виде обязательных работ сроком на 20 часов. Должник направлен на выполнение общественно-полезных работ на территории Беломорска.