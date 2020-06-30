Руководителя транспортной компании в Петрозаводске оштрафовали за отсутствие антисептика в маршрутке

В автобусах отсутствовали антисептики для рук, а салоны не обрабатывались в период межрейсвого простоя, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Петрозаводский городской суд вынес решение о привлечении к административной ответственности директора фирмы-перевозчика. Руководитель будет оштрафован на 10 тысяч рублей.

Нарушения были зафиксированы 2 и 4 июня в автобусах № 3 и 25. При входе не были оборудованы места обработки рук кожными антисептикам. Кроме того, поручни, ручки дверей, подлокотники, сидения, водительское оборудование и другие элементы на обрабатывались дезинфицирующими средствами в период межрейсового перестоя.

Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, о нарушениях расписания или действующих ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, можно в МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба". Звонки принимаются круглосуточно по номеру телефона 051.