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Руководителя транспортной компании в Петрозаводске оштрафовали за отсутствие антисептика в маршрутке

Новости. Общество
16:59, 30 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В автобусах отсутствовали антисептики для рук, а салоны не обрабатывались в период межрейсвого простоя, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Петрозаводский городской суд вынес решение о привлечении к административной ответственности директора фирмы-перевозчика. Руководитель будет оштрафован на 10 тысяч рублей.

Нарушения были зафиксированы 2 и 4 июня в автобусах № 3 и 25. При входе не были оборудованы места обработки рук кожными антисептикам. Кроме того, поручни, ручки дверей, подлокотники, сидения, водительское оборудование и другие элементы на обрабатывались дезинфицирующими средствами в период межрейсового перестоя.

Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, о нарушениях расписания или действующих ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, можно в МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба". Звонки принимаются круглосуточно по номеру телефона 051.

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Комментарии

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Kiss
2020-06-30 18:45:38
Смешная сумма, ему дороже все условия выполнить. Так что как было, так и будет. Продолжайте балаганить впустую.
бюджет
2020-06-30 17:53:34
Есть еще вариант сбора налогов - честный! Сегодня на " Коле" , на расстоянии 45 км. встречных, без БЛИЖНЕГО света, "прошло" 6 машин! ГДЕ ГАИ? Денег валом валит в казну! А ГАИ НЕ работает!
Гость
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