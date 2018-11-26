13:12, 26 Ноября 2018
Руководителю аппарата ЗС Карелии, вероятно, придется оставить хорошо оплачиваемую должность
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Бывшему соратнику Худилайнена – Вячеславу Баеву прочат отставку с поста главы аппарата Заксобрания Карелии.
Его место может занять бывший соратник Катанандова, переживший всех карельских губернаторов.
Дозвониться до него не удалось, поэтому "Вести Карелии" располагают только неофициальной информацией из Законодательного собрания, что Баев будет находиться на больничном до 7 декабря.
"Баеву уже нашли работу в Санкт-Петербурге, сами понимаете, кто мог это сделать", - сказал нам один из республиканским чиновников.
Кого прочат на место Баева, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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