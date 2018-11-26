Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:12, 26 Ноября 2018
фото: Николай Смирнов

Руководителю аппарата ЗС Карелии, вероятно, придется оставить хорошо оплачиваемую должность

Загрузка...

Бывшему соратнику Худилайнена – Вячеславу Баеву прочат отставку с поста главы аппарата Заксобрания Карелии.

Его место может занять бывший соратник Катанандова, переживший всех карельских губернаторов.

Дозвониться до него не удалось, поэтому "Вести Карелии" располагают только неофициальной информацией из Законодательного собрания, что Баев будет находиться на больничном до 7 декабря.

"Баеву уже нашли работу в Санкт-Петербурге, сами понимаете, кто мог это сделать", - сказал нам один из республиканским чиновников.

Кого прочат на место Баева, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-11-26 13:46:58
Вы не путайте. Не отставка, в связи с плохим исполнением обязанностей. А смена бесперспективной должности в унылом регионе на сытную работу в СПб.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.11.2018, 19:46
Парфенчиков отменил все встречи в Москве и выехал в Карелию на встречу с Анной Власовой из Суоеки
19.11.2018, 12:28
Правительство России  исполнило решение Европейского суда по делу Алиханова
21.11.2018, 11:40
Парфенчиков в топе
23.11.2018, 20:20
Григорий Лепс стал бомжом
20.11.2018, 14:57
Глава Карелии попал в информационный скандал после переписки в "ВКонтакте"
20.11.2018, 20:20
"Прямой эфир" Малахова хотят закрыть

Аналитика

Сегодня 10:46
Обществоведение
Дом с душком 4
В поселке Матросы людей переселили из бараков в дом, где невозможно жить из-за канализационной вони.
"Соберем аналитику и будем выходить на переговоры" 9
23.11.2018 12:03
"С таким бюджетом "майские" указы президента выполнены не будут" 1
22.11.2018 10:09
Галина Ширшина: "Мне нужна позиция главы" 4
21.11.2018 15:17
Парфенчиков в топе 20
21.11.2018 11:40
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2018 13:09
Личное мнение
Скинемся за безответственность власти 5
Почему у российского государства находятся средства на восстановление Ливии и не хватает денег на окна в карельских школах?
"Карельский пленник", браво!"
22.11.2018 11:19
Безопасность в подарок
22.11.2018 10:53
"Крут Парфенчиков? Крут. Нуждается в защите? Нет" 12
21.11.2018 22:10
архив чтиво

Медиа

Перинатальный центр в Петрозаводске
Новое
Сегодня 13:18
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»