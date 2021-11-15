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Руководителю компании грозит до 5 лет колонии за смерть рабочего, разбившего на стройке

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16:41, 14 Декабря 2021
фото: © ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»

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В Сегеже будут судить начальника отдела строительной организации за нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших смерть рабочего, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, 59-летний начальник участка инженерно-технического отдела строительной организации привлек к демонтажу кровли не прошедшего технический инструктаж и не имеющего допуска работы на высоте 23-летнего рабочего.

Молодой человек также не был обеспечен своим руководством средствами безопасности при разборке крыши. В результате 9 ноября 2020 года произошла трагедия — рабочий упал в проем между листами крыши с высоты более 15 метров и от полученных травм скончался.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Начальнику, обвиняемому в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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Комментарии

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кир
2021-12-14 17:17:53
Ничего ему не будет. В России ничего, - согласился кот.
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