Руководство автодороги "Кола" предупреждает водителей Карелии о непогоде

Гололед, снег с дождем и обильные снегопады ждут водителей на автодороге "Кола" в Карелии.

По информации карельского Гидрометцентра, 2 апреля ожидается ухудшение погодных условий - в большинстве районов Карелии осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильного, на юге республики во второй половине дня с дождем. В отдельных районах метель. Местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах возможна гололедица.

Управление автодороги "Кола" просит автомобилистов учитывать сложные погодные условия, быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В течение суток на федеральных дорогах Республики Карелия работает более 50 единицы специальной дорожной техники. В период выпадения осадков постоянно производится патрульная снегоочистка и обработка покрытия противогололедными материалами. Дорожники работают в штатном режиме.

Управление рекомендует всем пользователям федеральных дорог использовать возможности онлайн сервиса видеокамер для понимания дорожной ситуации на всей протяженности федеральной дорожной сети по республике.

Сообщать о внештатных ситуациях на дороге необходимо в Упрдор "Кола" по телефонам: +7-921-800-07-94, (814 2) 44-44-77