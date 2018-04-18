Руководству Карелии купили обслуживание в нескольких аэропортах страны

Для трех высокопоставленных чиновника правительства Карелии купили обслуживание в вип-залах официальных лиц и делегаций в нескольких аэропортах России, пишет "Черника".

По данным издания, администрация главы республики и ФГУП "Президент-Сервис" заключили госконтракт на оказание услуг по обслуживанию пассажиров в залах официальных лиц и делегаций аэропортов (ЗОЛД). Оплачивают эти услуги, будут из регионального бюджета.

Обслуживание будет производиться в аэропортах "Внуково", "Шереметьево", "Домодедово", "Пулково", Сочи, Симферополя, г. Владивостока, Казани.

ФГУП "Президент-Сервис" обязуется обслуживать высокопоставленных карельских чиновников в соответствии с прейскурантом. В частности, чиновникам будет оказываться помощь при прохождении пограничного и таможенного контроля, а в случаях, установленных международными договорами и федеральными законами и иных видов контроля при посадке в транспортные средства и высадке из них и другие услуги в соответствии с установленными требованиями.

Как следует из прейскуранта, обслуживание одного пассажира по вылету составляет 5 тыс. рублей. Еще столько же по прилету. Аренда комнаты переговоров – 2 тыс. рублей.

По данным издания, в перечень лиц, которым будут оказываться услуги в аэропорту, включены три человека: глава Карелии Артур Парфенчиков, его первый заместитель Александр Чепик, заместитель по региональной политике Константин Любарский.

Цена контракта составляет 150 тыс. рублей.

"Как говорится – жизнь удалась и нужно брать от нее все", - пишет издание.