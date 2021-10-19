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Руководство Олонецкого молкомбината считает кабальными предложенные условия возобновления поставок

Новости. Экономика
14:05, 19 Октября 2021
фото: © «Республика» / Максим Смирнов

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Дополнительное соглашение с государственными совхозами, на основании которого они готовы возобновить поставки молока на «Олонецкий молочный комбинат», неприемлемо для предприятия.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по агропромышлоенной политике председатель совета директоров компании «Олония» Галина Ширшина.

«Это дополнительное соглашение носит исключительно кабальный характер. В нем, например, прописано, что 12 раз в год можно пересматривать цены. Там прописано, что если 3 раза лаборатории не согласовали показатели (по качеству продукции — прим. ред.), договор можно расторгать. По большому счету, эти соглашения являются абсолютно нерабочими, являются источником возможных конфликтов. Безусловно, их невозможно подписать на сегодняшний день. Если мы их подписываем, то…через неделю совхозы забирают у нас молоко, и мы дальше не можем никаких санкций, ничего предъявлять», — пояснила Ширшина.

Как сообщалось ранее, разногласия с совхозами «Ильинский» и «Мегрега» возникли из-за их решения повысить цены на сырое молоко, которое они поставляют на «Славмо» и «Олонецский молочный комбинат». Предприятия не согласились с предложенной ценой. «Ильинский» и «Мегрега частично сократили поставки. Руководители молокозаводов посчитали это нарушением действующих договоров. Олонецкий комбинат пригрозил судебными разбирательствами. По мнению руководителей обоих предприятий, совхозы должны были предупредить о повышении цен задолго до «часа икс», и дать время для согласования ценовых позиций.

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Комментарии

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NEZITIC
2021-10-19 14:09:30
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