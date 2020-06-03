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Руководство переживающего кризис АО "Карелия ДСП" рассчиталось с долгами по зарплате

Новости. Экономика
16:52, 04 Июня 2020
фото: © Александр Казаков
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Власти республики и менеджмент компании "Карелия ДСП" заявили о погашении долгов по заработной плате перед сотрудниками находящегося в кризисе завода.

Министерство экономического развития и промышленности республики сообщило, что руководство "Карелия ДСП" закрыло задолженность по зарплате по апрель.

О погашении долгов перед сотрудниками "Вестям Карелии" сообщил также коммерческий директор предприятия Николай Богатырев. Он пояснил, что на данный момент завод рассчитался с долгами перед работниками, но невыплаченными остались компенсации по ряду увольнениий сотрудников.

"На сегодняшний день зарплаты за апрель месяц, за расчетный период апреля 2020 года, выплачены полностью. На сегодняшний день невыплаченными остались компенсации по увольнениям, которые произошли за период последних десяти дней. То есть это единственная задолженность живая реальная, которая у предприятия на сегодня есть", - сказал Николай Богатырев. Он назвал точную сумму задолженности: 248 тысяч 200 рублей 33 копейки. По словам Богатырева, это компенсации уволенным в мае сотрудникам за неиспользованный отпуск, которые на данный момент им не перечислены.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

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