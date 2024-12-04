«Руны потаенных селений» помогут создать мобильный гид и фильм об утраченных карельских деревнях

На территории старинной деревни Хайколя планируют создать культурно-этнографический маршрут.

Фонд Ортьё Степанова при поддержке Фонда президентских грантов реализует проект «Руны потаенных селений», который нацелен на содействие сохранению и популяризации этнокультурного наследия карелов Калевальского района, сообщили в паблике Минкультуры Карелии.



В рамках проекта планируется создание на территории старинной деревни Хайколя культурно-этнографического маршрута, посвященного утраченным рунопевческим поселениям района.





За время реализации проекта его команда совершила несколько культурно-этнографических исследовательских поездок по территориям Калевальского района, где когда-то находились деревни, поселки и хутора, встретилась с выходцами из этих ныне несуществующих или переставших официально числиться населенными пунктами деревень, изучила источники и исследовательскую литературу, описывающие или упоминающие эти локации.

В результате этой работы была сформирована информация по каждому поселению, собрана коллекция видео-воспоминаний об этих местах и ее жителях, а также отобраны произведения нематериального культурного наследия, записанные в разное время от жителей или уроженцев этих поселений – руны, сказки, причитания, пословицы и поговорки, загадки, песни, легенды и притчи.





Как отметили в источнике, собранные материалы лягут в основу мобильного гида и документального фильма об утраченных деревнях и хуторах Калевальского района, а также станут важной частью интерактивных информационных модулей на маршруте в деревне Хайколя, создаваемом в рамках проекта.