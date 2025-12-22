РУСАЛ установит в Надвоицах два детских городка и отремонтирует спортивные площадки

Соответствующее соглашение подписано между компанией и властями Карелии и Сегежского округа.
О подписании соглашения o социально-экономическом партнерстве между правительством Карелии, Администрацией Сегежского округа и АО «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминий» рассказал вице-премьер по экономике Олег Ермолаев.
По его словам, соглашение наполнено конкретными мероприятиями по взаимодействию, а также по благоустройству территории поселка Надвоицы. В частности в нем:
— установка двух детских городков;
— ремонт сцены на главной площади;
— ремонт баскетбольной площадки;
— ремонт учебного класса Сегежской библиотеки.
Мероприятия будут профинансированы за счет средств предприятия.
Вице-премьер также напомнил, что на площадке Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ) сегодня успешно работает «Русский радиатор». Мощности предприятия позволяют выпускать более 2 млн секций в год. Объем заказов предприятия ежегодно растет. В 2025 году компания вывела на рынок новую линейку радиаторов отопления ПАРУС и Корвет ВМ 200×100, которые показывают рекордные объемы продаж.
Также на площадке НАЗ функционирует цифровая инфраструктура. В 2026 году планируется завершение инвестиционного проекта по строительству одного из крупнейших на Северо-Западе центра обработки данных.