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Новости. Экономика
16:27, 06 Августа 2018

"Русал" в Карелии законсервирует мощности НАЗа из-за санкций США

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Надвоицкий алюминиевый завод (НАЗ), принадлежащий компании Rusal Олега Дерипаски, в августе начнет консервацию мощностей для снижения убытков после введения санкций США.

Об этом "Дождю" сообщили в пресс-службе компании. Источники Дождя говорят, что это может произойти уже 10 августа.

В Rusal сообщили, что НАЗ "лишился рынков сбыта и стабильных поставок сырья, продукция завода оказалась невостребованной, так как производство было полностью ориентировано на американский рынок, поэтому с апреля 2018 года НАЗ работает только на склад, генерируя значительные убытки".

В компании также утверждают, что предоставят каждому сотруднику возможности для сохранения работы, в том числе в компании "Русский радиатор" (тоже принадлежит Rusal) и в проекте создания на территории завода Центра обработки данных, который будет предоставлять сервисы для анализа больших данных, машинного обучения и майнинга криптовалют. Некоторым сотрудникам предложат переезд в другие регионы и "повышенные выплаты в рамках соглашения сторон".

Один из сотрудников НАЗ, пожелавший остаться неназванным, рассказал "Дождю", что собрание с сотрудниками о дальнейшем трудоустройстве прошло 3 августа.

"За выходные уже отключили шесть ванн электролиза, в которых происходит плавка алюминия. Сейчас ждут отмашку из Москвы — отключать дальше или нет. Когда будет эта отмашка, пока неизвестно", — сказал он.

По словам сотрудника, изначально планировалось отключить все ванны к 10 августа, однако этот процесс приостановили из-за указания из Москвы.

По его словам, в компании действительно пообещали трудоустроить всех сотрудников, однако у тех есть сомнения по поводу будущего "Русского радиатора".

"У них постоянно брак какой-то идет, а чтобы получать зарплату, нужно что-то производить", — говорит сотрудник.

Бывший сотрудник НАЗ Денис Вилков, работавший специалистом по электролизу, заявил "Дождю", что консервация завода фактически означает его закрытие.

"Обещают, что запустят завод, но это бред, потому что процесс электролиза является непрерывным и его полная остановка потребует капитального ремонта электролизеров. Это колоссальные вложения. Я 15 лет отработал на электролизе: перезапуск будет стоить огромных денег, дешевле будет построить новый завод", — говорит Вилков. По его данным, электролизные ванны также планировалось отключить уже 10 августа.

Глава Надвоицкого городского поселения Алексей Кудряшов заявил, что не знает о закрытии НАЗ.

О работе "на склад" из-за введенных санкций на Надвоицком алюминиевом заводе сообщалось 4 июня. В начале августа глава Карелии Артур Парфенчиков говорил, что на НАЗ не будет сокращения сотрудников.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Orava
2018-08-06 16:43:36
Походу плачут искандеры. А как все смеялись на "глупыми" америкосами. Теперь кусайте скрепы путирасты
petronik
2018-08-06 17:24:33
Orava, как говорил один сатирик (почил в бозе), "тупые американцы". Правда, непонятно, почему у них ВВП в 20 раз выше...
dgin
2018-08-06 16:33:12
А Парфенчиков что ?? ...нам заявлял неделю назад.. Совсем другое . Кому теперь и верить .
Гость
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