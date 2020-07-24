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"Руслайн" запустил авиарейс из Петрозаводска в Мурманск

Новости. Общество
15:57, 25 Июля 2020
фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова
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Самолеты из Петрозаводска в Мурманск будет летать два раза в неделю.

"Аэропорт "Петрозаводск" запустил еще один рейс совместно с авиакомпанией "Руслайн". Теперь летим еще и в Мурманск. Рейсы выполняются дважды в неделю - по средам и воскресеньям. Стоимость билетов начинается от 2 000 рублей. Время в пути составляет 1 час 40 минут", - сообщается в паблике аэропорта.

Ознакомиться с расписанием рейсов можно сайте аэропорта, приобрести билеты - на сайте авиакомпании "Руслайн".

Ранее вылет самолета из Петрозаводска в Москву задержали из-за сообщения о бомбе.

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