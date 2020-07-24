"Руслайн" запустил авиарейс из Петрозаводска в Мурманск

Самолеты из Петрозаводска в Мурманск будет летать два раза в неделю.

"Аэропорт "Петрозаводск" запустил еще один рейс совместно с авиакомпанией "Руслайн". Теперь летим еще и в Мурманск. Рейсы выполняются дважды в неделю - по средам и воскресеньям. Стоимость билетов начинается от 2 000 рублей. Время в пути составляет 1 час 40 минут", - сообщается в паблике аэропорта.

Ознакомиться с расписанием рейсов можно сайте аэропорта, приобрести билеты - на сайте авиакомпании "Руслайн".

Ранее вылет самолета из Петрозаводска в Москву задержали из-за сообщения о бомбе.