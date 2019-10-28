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Новости. Общество
21:30, 28 Октября 2019
фото: © Instagram/anastasiya_kvitko

"Русская Кардашьян" выложила новые фото в бикини

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Анастасия Квитко поражает воображение фанатов смелым дизайном купальников.

На днях 24-летняя русская модель выложила новые фото, которые заставили поволноваться ее верных подписчиков в "Инстаграме", пишет Life.




© Instagram/anastasiya_kvitko
На снимках девушка примерила черное бикини, которое, как обычно, не скрывало ничего и совершенно не было предназначено для купания.

Анастасия Квитко – успешная модель нижнего белья и купальников, которая родилась и выросла в России, но позже переехала в США. Девушка постоянно выкладывает откровенные фото в своём инстаграме, на который подписано 10,1 млн человек. Из-за своих пышных форм и тонкой талии получила прозвище "русская Ким Кардашьян".

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