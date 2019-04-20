Русская Кардашьян забыла отфотошопить целлюлит

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Анастасия Квитко, известная благодаря своим пышным формам, забыла скрыть целлюлит и складки на бедрах.
"Русская Кардашьян" – модель Анастасия Квитко – в очередной раз попала под шквал критики за свое вольное обращение с фоторедакторами. С публикацией нового снимка девушка явно поторопилась – либо решила больше не скрывать свои недостатки, пишет издание "Дни.ру".
Ярко-желтые ниточки минималистичного купальника не могли скрыть ни складок на пышных бедрах модели, ни "апельсиновой корки". Поклонники увидели Анастасию в том виде, который гораздо ближе к реальности, чем на ранее опубликованных фотографиях.
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