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Русский Халк установил новый рекорд, подняв в гору двухтонный автомобиль

Новости. Общество
22:00, 10 Сентября 2023
фото: © Сергей Агаджанян

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Рекордсмен мира отбуксировал в гору автомобиль, при этом надул до разрыва четыре медицинские грелки.

 

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк впервые в истории отечественного спорта отбуксировал в гору автомобиль, разорвав при этом четыре медицинские грелки, сообщил РИА Новости коллега Сергея, чемпион мира по стронгмену, сильнейший человек России 2022 года Давид Шамей.

«Русский Халк отбуксировал на возвышенность длиной 44,4 метра автомобиль весом более двух тонн, одновременно надув до разрыва при буксировке четыре медицинские грелки. На это ушло 2,17 минуты», — сказал он.

По словам Шамея, такая задача — экстремально сложная и невероятная не только с точки зрения обывателей, но и для опытных спортсменов. Он отметил, что Агаджаняну пришлось, преодолевая законы физики, тянуть транспорт в гору. При этом надувание грелок при буксировке делало эту задачу и вовсе «запредельной и нереальной», подчеркнул  атлет.

Спрртсмен добавил, что работать в горку тяжело с любым снарядом, тем более при наличии у этого снаряда колес, стремящихся укатить его в другую сторону.

Событие произошло в Кисловодске. Рекорд зафиксировала Международная федерация стронгмена — World Strongman, пишет РИА Новости.

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