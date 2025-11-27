Русский язык стал обязательным в школах Северной Кореи

Русский язык стал обязательным предметом в школах КНДР с четвертого класса.
В школьную программу в КНДР ввели русский язык. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, который является сопредседателем Межправительственной комиссии.
— Знаю, что русский язык введен в школах КНДР в качестве обязательного языка для изучения с четвертого класса, — отметил Козлов на заседании Межправительственной комиссии России и КНДР по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Министр добавил, что в России корейский язык изучают более трех тысяч школьников, в основном в качестве второго или третьего языка. В российских вузах, по словам Козлова, корейский язык учат 300 человек, в то время как в КНДР число тех, кто сейчас изучает русский язык, выше — около 600 человек.
Козлов также подчеркнул, что Москва рассчитывает на открытие Центра открытого образования на русском языке в КНДР на базе Педагогического университета имени Ким Чхоль в 2026 году, сообщает Российская газета.
Добавим, что в вузах Карелии корейский язык не изучают. А в школе китайского и корейского языков «Ванмэй», как рассказали «Столице на Онего», язык осваивают 30 человек.
Ранее возобновили железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном.