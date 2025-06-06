«Русский солдат всегда стоит за правое дело»: Элиссан Шандалович поздравил ветеранов боевых действий

Председатель парламента Карелии напомнил о героях, сражавшихся в локальных конфликтах.

Сегодня, 1 июля, в России отмечается День ветеранов боевых действий. Это памятная дата, которая объединяет всех, кто принимал участие в военных конфликтах, защищая интересы и суверенитет Родины, отметил спикер парламента республики.



«В Карелии, как и во всех уголках нашей большой страны, живут настоящие герои — участники боевых действий, для которых «Честь», «Долг» и «Родина» — не просто слова. Участники локальных конфликтов, воины-интернационалисты, герои специальной военной операции — доказали, что русский солдат всегда стоит за правое дело, за свою землю, за будущее своих семей», — написал в соцсети Элиссан Шандалович.



По словам парламентария, для ветеранов воинское братство священно: вы поддерживаете друг друга в трудную минуту, помогаете тем, кто сейчас на передовой, участвуете в патриотическом воспитании подрастающего поколения.



Спикер Заксобрания пожелал ветеранам крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья, а всем, кто сегодня выполняет боевые задачи, — стойкости, удачи и победы.



Добавим, что в Карелии ветераны боевых действий, на которых зарегистрированы автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, мотоциклы и мотороллеры освобождены от уплаты транспортного налога. Инвалиды боевых действий имеют право на получение бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и садоводства.