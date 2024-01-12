Русскоязычным гражданам Финляндии, выступающим против закрытия границ, стали поступать гневные письма

Протестовавшим против закрытия границ гражданам Финляндии пришли письма с угрозами и грамматическими ошибками.

Русскоязычные финны, которые выступают за открытие границ между Финляндией и Россией, столкнулись с неприятным письмом от неизвестных отправителей. В тексте содержатся оскорбления и угрозы в адрес получателя, стало известно «Фонтанке» 14 января.

«Мы, финны, не просили вас, русских, приезжать в нашу страну. Однажды вы вторглись в нашу страну. Это осталось у нас в памяти. Оставайтесь по восточную сторону границы. <…> Каково это — жить в стране, которая ненавидит русских? Убирайся», — говорится в тексте письма, которое обсуждают в одном из профильных чатов, в котором ведется координация протестных действий против решения финских властей о закрытии границы с РФ.

Мужчина, на чье имя пришло гневное письмо, уже обратился в правоохранительные органы.

Предположения о том, кто является автором письма, разделились: ошибки могут говорить о том, что текст писал малограмотный человек, у которого родной язык финский, либо иностранец, который воспользовался онлайн-переводчиком.