Рыбак, чуть не зарезавший приятеля в лесной избушке в Карелии, отсидит шесть лет

Суд Муезерского района вынес приговор по делу о покушении на убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

В Карелии вынесли приговор 64-летнему мужчине, обвиненному в покушении на убийство.



Следствие и суд установили, что в октябре 2022 года в лесной избе на берегу реки Сула в Муезерском районе, трое мужчин после рыбалки распивали спиртные напитки. Во время застолья один из них заснул, остальные повздорили.



Злоумышленник схватился за нож и дважды ударил соперника в грудь, а также нанес ему резаную рану плеча. Добить потерпевшего агрессор не успел, так как проснулся их товарищ и склоку прекратил.



Во время предварительного следствия обвиняемого содержали под стражей. В судебном заседании свою вину он признал частично. Приговор - шесть лет в исправительной колонии строгого режима.