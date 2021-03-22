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Рыбак на мотособаке застрял в водяной каше на озере в Карелии

Новости. Происшествия
11:52, 23 Марта 2021
фото: © паблик Вконтакте "2 Пожарно-спасательный отряд ФПС по РК"
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Помощь спасателей потребовалась рыбаку на озера Верхнее Куйтто.

Очередной "жертвой" озера Верхнее Куйтто в Костомукше стал мужчина, который пытался проехать по водоему на мотособаке и застрял. Рыбаку потребовалась срочная помощь. Об этом пишут в паблике костомукшского пожарно-спасательного отряда.

"Ледовая обстановка в Костомукшском городском округе остается сложной. После февральских морозов на водоемах образовалась толстая корка снега, по которой можно успешно передвигаться на снегоходах (быстро и лучше без остановок). Но, под этой коркой сохраняется все еще значительный слой воды. Именно он создает основные трудности в передвижении по водоемам. В случае разрушения верхнего слоя снега пешие переходы и поездки на снегоходах превращаются в мучение. Особенно трудно приходится водителям мотособак. Как они сами говорят: "Приходится долго "искать червей" (работать лопатой)". Несмотря на это обстоятельство, желающих помучиться с вытаскиванием техники из "водяной каши" не становится меньше", – пишет в паблике старший государственный инспектор костомукшского участка центра ГИМС Николай Гуртов.

Инспектор предупреждает, что в распоряжении подразделений МЧС Костомукши и деревни Вокнаволок нет судна на воздушной подушке, аэролодки и другой подходящей техники, поэтому рассчитывать на скорую помощь любителям выйти на лед не приходится.

Ранее на севере Карелии рыбак на снегоходе заблудился с метель на озере – потребовалась помощь спасателей.

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Комментарии

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врунофф
2021-03-23 11:57:27
Пусть самовытаскиваются
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