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Рыбак погиб на озере в Карелии, где оторвалась льдина

Новости. Происшествия
09:25, 21 Января 2021
фото: © паблик Вконтакте ГИМС Лахденпохья
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В Питкяранте спасатели доставили на берег рыбака, который замерз в Ладожском озере.

Инцидент произошел 20 января в районе города Питкяранта. Как сообщается в паблике "ГИМС Лахденпохья", налетевший шквальный ветер раскрошил неокрепший лёд на Ладоге и оторвал льдину с более прочным льдом. В воде оказался рыбак, его удалось доставить на берег, но было уже поздно.

"У нас также может произойти разлом льда как с образованием трещин, так и с полным его разрушением. В связи с этим предупреждаем: следует воздержаться от выхода в открытую Ладогу! У нас места разлома льда располагается: от Куркиёкского залива до Дальних островов (арх. Кильписарет), вдоль побережья и далее направление на о. Путсаари с поворотом на о. Валаам. Разрушение ледяного покрова происходит мгновенно, буквально минут за десять", - предупреждают инспекторы ГИМС в Лахденпохье.

Ранее рыбак погиб, повалившись под лед на озере в Кондопожском районе.

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