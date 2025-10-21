Рыбак пропал на озере Сандал в Кондопожском районе

Родственники, а также отряд «Лиза Алерт» просят помощи в поиске Александра Васильевича Никитина.

Последний раз его видели 19 октября примерно в 15:00–16:00. Он выехал на моторной лодке «Казанка 5» от кооператива «Вихрь» (озеро Нигозеро) в сторону озера Сандал к острову Нигостров. После этого на связь не выходил. Его лодку нашли напротив острова Нигостров, у берега.

Одежда: шапка полосатая (коричнево-белая), куртка суконная (как у работников РЖД, с оранжевым верхом), комбинезон ОЗК (брезентовый, серо-зелёного цвета).

На месте поисков 20 октября находился только его сын.

Контакты для связи: 89214675036 - Роман. Место поисков: район озер Нигозеро, Сандал (Карелия).