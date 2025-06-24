Рыбак пропал в Питкярантском районе

Александр Куприянов ушел на рыбалку в пятницу, 27 июня, и не вернулся.

О поисках рыбака сообщили в группе «Питкяранта. ДПСО «Длинный Берег».

«65-летний Александр Куприянов из деревни Уукса Питкярантского района вышел на рыбалку в залив Уксунлахти 27 июня и не вернулся», — говорится в сообщении.

Мужчина был одет в камуфляжный костюм и кепку, как на фото.