Рыбак пропал в Питкярантском районе

Александр Куприянов ушел на рыбалку в пятницу, 27 июня, и не вернулся.
О поисках рыбака сообщили в группе «Питкяранта. ДПСО «Длинный Берег».
«65-летний Александр Куприянов из деревни Уукса Питкярантского района вышел на рыбалку в залив Уксунлахти 27 июня и не вернулся», — говорится в сообщении.
Мужчина был одет в камуфляжный костюм и кепку, как на фото.
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