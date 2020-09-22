Рыбак, у которого случился инсульт, четыре часа дрейфовал в Онежском озере

Спасательная операция развернулась ночью в Карелии.

Как сообщили в поисково-спасательной службе Карелии, вчера в в 21.10 оперативному дежурному поступила информация о необходимости спасения людей. 67-летний мужчина и 70-летняя женщина отправились на моторной лодке в Онежское озеро для проверки сетей в районе озера Суйсарь.

Лодочный мотор сломался, лодка потеряла ход и ее стало уносить в открытое озеро. У мужчины случился инсульт, женщина дойти на веслах до берега не смогла и позвонила спасателям.

На катере вышли спасатели Петрозаводского поисково-спасательного отряда и в условиях высокой волны и околонулевой видимости в темное время суток приступили к поискам.

Сегодня в 1.45 пострадавших нашли, на катере спасателей доставили на берег и передали врачам.