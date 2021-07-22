Рыбак в Карелии из мести обокрал друга

В Беломорском районе местный житель поссорился с другом и украл все его рыболовные снасти, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Беломорского района установили личность гражданина, причастного к краже имущества, принадлежащего одному из жителей города. По версии следствия, подозреваемый – 36-летний ранее судимый сельчанин – проник в загородный дом потерпевшего, похитил спиннинг, а также рыболовные приманки в количестве 40 штук, и скрылся.

Мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что кража была актом мести. Потерпевший – его бывший друг, с которым селянин раньше постоянно выезжал на рыбалку. Рыболовные снасти обоих хранились в одном месте. Однако между приятелями произошла крупная ссора, и общаться они перестали.

Повредив проушину навесного замка, житель Беломорского района попал в дом бывшего товарищи и забрал не только своё, но и имущество товарища.

Уголовное дело по признакам кражи расследуется отделом дознания ОМВД России по Беломорскому району. Стражи порядка изъяли похищенное и вернули законному владельцу.