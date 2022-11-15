Рыбак в Карелии выпал за борт во время движения лодки и погиб (ФОТО)

Трагедия разыгралась в ладожских шхерах, сообщили в МЧС республики.

В администрации Сортавальского поселения сообщили о трагедии, произошедшей в Ладожском озере, недалеко от города.

Житель Сортавалы, пренебрегший запретами, вышел в залив на лодке и утонул.

Как «Столице на Онего» уточнили в МЧС Карелии, трагедия произошла около 11 утра в акватории Ладожского озера, возле острова Хавус. Рыбак выпал за борт во время движения лодки и утонул.

Ранее ГИМС Лахденпохского района в очередной раз призвали рыбаков к осторожности.