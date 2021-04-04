Рыбакам компенсируют из бюджета часть затрат на топливо

Российские рыбопромысловые компании в 2021 году смогут получить субсидии на частичную компенсацию топливных затрат.
Как сообщили в пресс-службе правительства, необходимые изменения будут внесены в государственную программу "Развитие рыбохозяйственного комплекса".
Проект постановления, который установит правила предоставления субсидий, уже разработан Минсельхозом и будет внесён в правительство в ближайшее время. Ожидается, что за счёт субсидий участники отрасли смогут возместить до 30% затрат на приобретение судового топлива.
Когда начнется отбор претендентов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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