«Рыбаки делятся на умных и смелых»: спасатели в Карелии предупредили об опасности перволедки

В ГИМС Лахденпохского района рассказали, почему конец осени и начало зимы считается самым опасным периодом для рыбалки.

В паблике Лахденпохского участка Госинспекции по маломерным судам МЧС России напомнили об опасности выхода на рыбалку на «первый», недавно образовавшийся лед.

По словам инспекторов, несмотря на устойчивые отрицательные температуры и тот факт, что небольшие озера на юге Карелии в основном покрылись льдом, на Ладоге лед по большей части отсутствовал.

«В общем, скоро календарная зима, а вместе с ней самое опасное время в осенне-зимнем периоде. Тонкий лёд, а следовательно, вероятность провала очень высокая», — сообщили спасатели.

В ГИМС напомнили, что с 22 ноября в Лахденпохском районе действует запрет выхода на лед. Одиночный выход будет разрешен лишь при толщине льда в 7 см, но промерзание водоема происходит неравномерно.

«Всё равно мы знаем, что наши граждане, рискуя жизнью, рыбачат по перволёдку на различных озёрах района. И это большая группа нарушителей, но стричь всех под одну гребёнку не надо. Эта группа делится ещё на две подгруппы, это умные рыбаки и вторая группа — смелые», — рассказали в ГИМС.

По словам спасателей, умные рыбаки ловят рыбу на глубине не более метра.

«В этой группе рыбаков, как правило, также бывают провалы. А чем они заканчиваются, так это тёплой машиной, горячим чаем и поездкой домой к жене за „вознаграждением“», — успокоили инспекторы.

«Смелые» же рыбаки, по словам спасателей, идут по первому льду на глубину, ближе к кромке, где в случае провала не всем удается выплыть.

В ГИМС рекомендовали брать с собой на рыбалку шнур длиной 10-15 метров, ледовые зацепы, одеваться в костюм-поплавок. А лучше всего не рыбачить по перволедке или, если рыбачить, не отходить от берега.