Рыбаки Карелии предупредили, куда не надо ехать за рыбой

Рыбаки из Медвежьегорского района оставили для всех довольно своеобразное послание.
Медвежьегорские рыбаки встали рано, съездили на рыбалку и позаботились о других рыбаках — чтобы те зря не ездили.
Добытчиков очень своеобразно и с юмором предупредили об этом, сделав прикольное фото.
Фотографию разместили в группе «Моя Карелия» в соцсети «ВКонтакте».
«Если вы собрались на рыбалку в Медвежьегорский район, вот вам послание от местных рыбаков», — написали рыболовы-юмористы.
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