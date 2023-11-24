Рыбаки Карелии предупредили, куда не надо ехать за рыбой

Рыбаки из Медвежьегорского района оставили для всех довольно своеобразное послание.

Медвежьегорские рыбаки встали рано, съездили на рыбалку и позаботились о других рыбаках — чтобы те зря не ездили.

Добытчиков очень своеобразно и с юмором предупредили об этом, сделав прикольное фото.

Фотографию разместили в группе «Моя Карелия» в соцсети «ВКонтакте».

«Если вы собрались на рыбалку в Медвежьегорский район, вот вам послание от местных рыбаков», — написали рыболовы-юмористы.