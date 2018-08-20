Рыбаки Карелии увеличили вылов на 5%

Рыбодобывающие предприятия Карелии по итогам 7 месяцев текущего года добыли 59 тысяч тонн водных биологических ресурсов.

Это на 5% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщают "Вести Карелии". При осуществлении океанического рыболовства добыто 57,7 тыс. тонн рыбы, в том числе 40,8 тыс. тонн трески и пикши.

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