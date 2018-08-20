Рыбаки Карелии увеличили вылов на 5%

По теме
Загрузка...
Рыбодобывающие предприятия Карелии по итогам 7 месяцев текущего года добыли 59 тысяч тонн водных биологических ресурсов.
Это на 5% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщают "Вести Карелии". При осуществлении океанического рыболовства добыто 57,7 тыс. тонн рыбы, в том числе 40,8 тыс. тонн трески и пикши.
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
18.08.2018, 12:35
14.08.2018, 07:20
16.08.2018, 16:18
16.08.2018, 12:40
Аналитика
16.08.2018 14:41
Капитал
В Петрозаводске китайская делегация обсудила с правительством Карелии совместные проекты.
16.08.2018 12:40
13.08.2018 09:00
10.08.2018 12:00
Чтиво
16.08.2018 13:40
Без политики
В Петрозаводске благодаря АО "ПКС-Водоканал" появится новый сквер, в создании которого может поучаствовать каждый.
16.08.2018 11:13
08.08.2018 10:55
03.08.2018 12:21
Медиа
16.08.2018 11:28
Опрос
Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?
Комментарии