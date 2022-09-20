Рыбаки-неудачники попались полиции на севере Карелии

Троих мужчин, решивших украсть рыбу в калевальском хозяйстве, задержали стражи порядка, пишет МВД.
В полицию Калевальского района поступило сообщение о попытке кражи от работников одного из рыбоводческих хозяйств.
На место происшествия выехала оперативная группа. Полицейские ночью задержали подозреваемых в попытке хищения.
По данным правоохранительных органов, трое местных жителей решили порыбачить. Клева не было, и поздним вечером один из них предложил украсть на ужин рыбу в хозяйстве неподалеку.
Они доплыли до садков и попытались сачком достать 4-килограммовую рыбу. Их заметили дежурившие работники хозяйства. Они спугнули злоумышленников и вызвали полицию. Подозреваемые — мужчины 34, 35 и 66 лет — во всем признались.
Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. Каждому подозреваемому грозит по 5 лет колонии.
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