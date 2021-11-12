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Рыбаки представляют угрозу памятникам архитектуры в Карелии, считают в Управлении по охране

Новости. Культура
12:50, 20 Декабря 2021
фото: © culttourism.ru

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Памятники деревянного зодчества, расположенные на труднодоступных территориях Карелии, могут быть уничтожены рыбаками или другими любителями отдыха на природе.

Об этом заявила в эфире телеканала ОТР руководитель Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия Юлия Алипова.

«Сохранить такие объекты сложнее, потому что это бывают места, предположим, посещения рыбаками, когда не всегда бывает возможность уследить, чтобы не разобрали, не повредили, не сожгли», — пояснила Алипова.

По ее мнению, необходимы изменения в законодательстве, которые позволят переносить памятники архитектуры с труднодоступных территорий в обжитые районы.

В качестве примера руководитель Управления привела старинную Варваринскую церковь, которую отреставрировали и переместили из заброшенной деревни в крупный населенный пункт — там есть возможность показывать ее туристам и использовать для богослужений.

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Комментарии

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Экспeрд
2021-12-20 13:13:06
Не рыбаками, а масковскими турыстами. Их генерал губернатор активно зазывает а Карелию.
Изя
2021-12-20 13:13:04
Население не мешает чинушам жить и ни хрена не делать ? Кир , подскажи ???))) :)
кир
2021-12-20 13:31:32
Изя, толпа не владеет истиной, что тут говорить? :)
Гость
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