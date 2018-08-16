Рыбаки-профессионалы впервые приедут на рыбный праздник "Калакунда"

В Петрозаводске 2 сентября пойме реки Лососинка состоится традиционный рыбный праздник "Калакунда" – одно из главных спортивных и туристических событий осени в Карелии.

Праздник, название которого в переводе с финского означает "племя рыбы", впервые прошел еще в июне 2000 года в рамках "Калевальского карнавала", а после выделился в отдельное мероприятие, и проводится осенью, в период традиционного лова рыбы.

Традиционно центральное место фестиваля занимают соревнования по рыбной ловле. Нововведение нынешнего года – появление в программе соревнований не только рыбаков-любителей, но и профессиональных команд.

Уже поступили заявки от участников из Санкт-Петербурга, Москвы, Вологодской области и Карелии. Прием заявок продолжается.