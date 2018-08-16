Рыбаки-профессионалы впервые приедут на рыбный праздник "Калакунда"

По теме
Загрузка...
В Петрозаводске 2 сентября пойме реки Лососинка состоится традиционный рыбный праздник "Калакунда" – одно из главных спортивных и туристических событий осени в Карелии.
Праздник, название которого в переводе с финского означает "племя рыбы", впервые прошел еще в июне 2000 года в рамках "Калевальского карнавала", а после выделился в отдельное мероприятие, и проводится осенью, в период традиционного лова рыбы.
Традиционно центральное место фестиваля занимают соревнования по рыбной ловле. Нововведение нынешнего года – появление в программе соревнований не только рыбаков-любителей, но и профессиональных команд.
Уже поступили заявки от участников из Санкт-Петербурга, Москвы, Вологодской области и Карелии. Прием заявок продолжается.
По теме
Выбор читателей
09.08.2018, 10:43
14.08.2018, 07:20
10.08.2018, 11:44
15.08.2018, 12:38
10.08.2018, 10:00
Аналитика
Сегодня 14:41
Капитал
В Петрозаводске китайская делегация обсудила с правительством Карелии совместные проекты.
Сегодня 12:40
13.08.2018 09:00
10.08.2018 12:00
Чтиво
Сегодня 13:40
Без политики
В Петрозаводске благодаря АО "ПКС-Водоканал" появится новый сквер, в создании которого может поучаствовать каждый.
Сегодня 11:13
08.08.2018 10:55
03.08.2018 12:21
Медиа
Сегодня 11:28
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии