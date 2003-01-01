Рыбаки рассказали о толщине льда на Онежском озере

Где лед уже достаточно надежный, а куда не стоит выходить даже пешком.

Многие рыбаки ждут, когда на Онежском озере сформируется устойчивый лед и можно будет поехать на любимые места. В паблике «Три карела: лес, рыбалка, приключения» авторы дают ответ на актуальный вопрос на основе спутникового снимка Онежского озера от 22 января (с тех пор ситуация не особо изменилась).

— Губы и заливы большей частью подо льдом (не без нюансов, например, выходы из Кондопожской и большая часть Лижемской губ открыты). В центр озера точно пока нельзя! Там фрагментированный лёд и открытая вода! Берегите себя! — говорится в сообщении.

Напомним, что из-за теплого декабря лед в Онего в этом году формируется с опозданием. Из-за него, в частности, были отменены крещенские купания.

Ранее специалисты провели мониторинг ледовой обстановки в Беломорском районе. Там лед везде толстый. Например, на озере Шуезере, где 31 января пройдет рыбатлон, лед от 20 до 25 сантиметров.