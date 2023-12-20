Рыбаки соскочили, а мотособака ушла под лед в Кондопожском районе Карелии

Спустя неделю технику достали, работа водолазов попала на видео.

Около недели назад в Кондопожской губе под лёд ушла мотособака вместе со всем скарбом на двух санях, сообщили водолазы Карелии.

Рыбакам удалось удачно выскочить и выбраться на лёд. А вот все остальное оказалось на дне, рассказали в паблике.

Спустя неделю водолазы приехали на место. Лёд был крайне непрочный. Специалисты аккуратно выпилили майну и все подняли.

Хозяин техники урок усвоил, рисковать не стоило, сообщили в сети.