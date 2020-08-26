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Рыбаки выловили жуткое глубоководное существо (ФОТО)

Новости. Общество
19:10, 26 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Канадских рыбаков напугало случайно попавшее к ним в сети загадочное существо.

Как рассказал один из очевидцев, неизвестная рыба была внушительных размеров и напоминала утконоса. Также ее плавники напоминали крылья, а огромный нос, по его словам, был сделан "будто из резины", пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на телеканал CBC.

Мужчина принес находку на местный рыбный завод, где также не смог получить ответ, что именно это за существо. Тогда он обратился к пользователям соцсетей, опубликовав снимки находки.


 

© facebook.com/garry.goodyear
Как выяснилось, ему попалась носатая химера. Эти рыбы обитают на глубине более 200 метров и встречаются крайне редко. Мужчину также поразило то, что она была ядовитой: специальный шип на спине химер служит им для защиты от других хищников.

Биолог Кэролайн Мири в комментарии CBC Radio заявила, что ученые мало знают об истории и поведении этих подводных существ. Она также отметила, что рыбакам повезло, так как животное могло травмировать их ядовитым шипом, если бы было извлечено из воды живым.

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