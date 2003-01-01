Рыбаки зарабатывают более 300 тысяч в месяц в Карелии

Республика расположилась на втором месте с таким показателем.
Работники рыболовной отрасли Карелии зарабатывают в среднем 302,3 тыс. рублей в месяц. Республика расположилась на втором месте с таким показателем, на первом — Магаданская область. Об этом сообщила Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) со ссылкой на данные Росстата.
Заработная плата в сфере рыболовства оказалась в 3,7 раза выше среднереспубликанского показателя.
По информации АСРФ, средняя зарплата работников рыболовной отрасли в стране достигает 197,6 тыс. рублей. В сравнении с другими сферами, выше зарабатывают только специалисты в области финансов и страхования.
