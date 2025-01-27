Рыбаков предупредили о повышенной опасности на озерах Карелии

Руководитель инспекторского участка ГИМС в Лахденпохье рассказал об опасностях зимней рыбалки в этом сезоне.

ГИМС предупреждает любителей зимней рыбалки об опасности выхода на лед. Аномально теплая зима привела к тому, что ледовый покров на озерах Карелии стал значительно слабее. Особенно опасны открытые участки водоемов, где лед может быть тонким и непрочным. Рыбакам рекомендуется воздержаться от выхода на лед в одиночку и всегда иметь с собой спасательные средства.

Как подчеркнули в группе ГИМС Лахденпохья, особое внимание следует обратить на северную часть Ладожского озера, где наблюдается активное образование трещин. Сильные течения и подземные ключи подтачивают лед снизу, делая его еще более опасным. Рыбакам рекомендуется внимательно изучать ледовую обстановку перед выходом на лед и выбирать проверенные места.