Рыбалка закончилась для жителя Карелии лишением прав

Суд в Карелии назначит наказание двум рыбакам, возвращавшимся пьяными на машине домой, сообщили в полиции Беломорска.

В паблике "Полиция Беломорска" сообщается, что на 799 км автодороги "Кола" сотрудники ГИБДД остановили автомашину "УАЗ" под управлением 48-летнего водителя, который вместе со своим товарищем, собственником транспортного средства, возвращался с рыбалки.

Мужчины пояснили, что ночью и утром они употребляли спиртные напитки. В связи с чем собственник машины, побоявшись сесть за руль в нетрезвом виде, передал управление транспортным средством своему другу, который не имеет водительского удостоверения и находился в алкогольном опьянении.

В отношении водителя составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без прав. За данное деяние предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток.

За передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, собственнику машины грозит наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Материалы для принятия решения направлены в суд.